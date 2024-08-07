Denizli'de yeni bir bitki türü keşfedildi

Ege Üniversitesi'nden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, EÜ Botanik Bahçesi Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ile doktora öğrencisi Tuğkan Özdöl tarafından, halk arasında ismi Çiçekli Değnek olarak bilinen gruba ait yeni bir bitki türü keşfedildi.

Çan çiçeğigiller familyasından olan türe Türkçe Zeybek Deyneği, bilimsel olarak ise Asyneuma yildizianum ismi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yıldırım, çalışmalar sırasında buldukları türün, bilinen hiçbir türe benzemediğini fark ettiklerini ve üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirtti.