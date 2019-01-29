Kaza, Denizli-Ankara karayolu Buzkurt ilçesi yakınlarında meydana geldi. Afyonkarahisar istikametinden Denizli yönüne giden Hüseyin E. yönetimindeki 32 PT 63 plakalı yolcu otobüsü, dinlenme tesisinden çıkan Hayati T. idaresindeki 06 BGL 657 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada savrulan otomobil şarampole yuvarlandı.

Kazada otomobilde bulunan sürücü ile kimliği henüz belirlenemeyen eşi ve çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Hayati T. ve eşinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, yolcu otobüsünde de hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.