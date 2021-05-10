Denizli'de yolda yaralı bulunan 85 yaşındaki kadın hastanede öldü

Denizli'nin Kale ilçesinde yolda yaralı halde bulunan 85 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Gülbağlık Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Hatice Fıkrak, yolda yaralanmış halde bulundu. Çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplernin Kale Devlet Hastanesine kaldırdığı Fıkrak, kurtarılamadı.
Kadının trafik kazası sonucu yaralanmış olabileceği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.
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