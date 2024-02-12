Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de yük asansörünün düşmesi sonucu bir kadın öldü

        Denizli'de yük asansörünün düşmesi sonucu bir kadın öldü

        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde çok acı bir olay yaşandı. Yük asansörünün düşmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 00:58 Güncelleme: 12.02.2024 - 00:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asansör kazası! Bir kadın öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, yük taşıma asansörünün düşmesi sonucu yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

        İlçede faaliyet gösteren bir leblebi imalathanesinde yük taşımak için kullanılan asansör, henüz belirlenemeyen nedenle arızalanarak yere düştü.

        Bu sırada asansörde bulunan işletme sahibinin eşi Sabriye Kıranta (38) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        ​​​​​​​Ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarılan Kıranta, kaldırıldığı Serinhisar Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakanlık harekete geçti
        Bakanlık harekete geçti
        Kadıköy'de büyük kayıp!
        Kadıköy'de büyük kayıp!
        Galatasaray ve Fenerbahçe atıştı!
        Galatasaray ve Fenerbahçe atıştı!
        26 yaşındaki kadından haber alınamıyor
        26 yaşındaki kadından haber alınamıyor
        ABD'den İsrail'e 'Refah operasyonu' uyarısı
        ABD'den İsrail'e 'Refah operasyonu' uyarısı
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"
        NATO'dan Trump'ın sözlerine sert yanıt
        NATO'dan Trump'ın sözlerine sert yanıt
        Dünyanın ilk uçan taksisi Dubai'de
        Dünyanın ilk uçan taksisi Dubai'de
        Alanya çelmesi!
        Alanya çelmesi!
        Fatma Sevim Baltacı için cenaze töreni düzenlendi
        Fatma Sevim Baltacı için cenaze töreni düzenlendi
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        Yarısı 600 milyon dolar
        Yarısı 600 milyon dolar
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'dan yeni haber!
        Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'dan yeni haber!
        Barıştılar
        Barıştılar
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu