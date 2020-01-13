DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi oldukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda 3'ü askeri okuldan, 1'i polis kolejinden atılan, 1'i de vergi dairesi çalışanı olan toplam 19 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda, çok sayıda delil ele geçirildi. Polis kolejinden ve askeri okuldan atılan 3 şüphelinin, FETÖ üyeleri tarafından ankesörlü telefonlarla arandıkları tespit edildi.

Sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ünü tutuklarken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.