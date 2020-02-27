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Denizli'deki ‘koronavirüs’ iddialarına ilişkin açıklama

Denizli'de yüksek ateş şikayetiyle devlet hastanesine başvuran yabancı uyruklu 3 hastada yapılan tetkiklerde koronavirüse rastlanmadı

Denizli
İHA

Denizli Valiliği, yüksek ateş şikayetiyle devlet hastanesine başvuran yabancı uyruklu 3 hastanın yapılan tetkiklerinden korona virüsüne rastlanmadığını açıkladı.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, 26 Şubat’ta Denizli Devlet Hastanesine 3 yabancı uyruklu hastanın yüksek ateş, burun akıntısı gibi şikayetleriyle başvuru yaptıkları belirtildi. Hastalardan numuneler alındığı ve enfeksiyon hastalıkları servisinde gözlem altına alındıklarının vurgulandığı açıklamada, “18 yaşında İran uyruklu, 27 yaşında Kırgız uyruklu ve 21 yaşında Afgan uyruklu hastaların numunelerinin sonuçları, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı tarafından negatif olarak tespit edilmiş, 3 yabancı uyruklu vatandaşta da korona virüsüne rastlanmamıştır” ifadelerine yer verildi.

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