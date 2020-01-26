Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, yaptığı açıklamada, Çinli bir turistin hastaneye 38,5 derece ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle başvurduğunu söyledi.
Hastada mevsimsel gribal enfeksiyon düşünüldüğünü belirten Öztürk, şunları kaydetti: "Koronavirüs bulguları taşımıyor. Servisin karantina altına alındığı haberleri gerçeği yansıtmıyor. Teyit edilmeden halkı bu tür panikleten haberler konusunda hassas olunması gerekiyor."
AA'nın haberine göre; Öztürk, hasta turistin tedavisinin normal odada devam ettiğini sözlerine ekledi.
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