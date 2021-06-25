Denizli'deki tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çivril Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay devam eden teknik takibin ardından 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 23 kişi adına düzenlenen toplam 1 milyon 62 bin lira değerinde senet, 11 kişi adına düzenlenen toplam 802 bin lira çek, 2 sürücü belgesi, 2 tapu ve para alışverişini gösteren belge, ruhsatsız 2 tabanca ve 3 av tüfeği ile 200 fişek ele geçirildi.

Faiz karşılığı para verdikleri, zorla senet imzalattıkları ileri sürülen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.