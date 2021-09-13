Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 5’i tutuklandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip edilen bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği "İsko"nun da kullanıldığı aramada, otomobilin bagajında 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu, otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmayı genişleten ekipler, şüphelilerle bağlantılı olduğunu tespit ettiği 4 kişinin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda çanta içerisine gizlenmiş halde 1 kilo 500 gram ve 5 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.