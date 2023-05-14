Denizli Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Denizli Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Denizli başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Denizli Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Denizli seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Denizli Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Denizli Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 91.52 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:24 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 64.8 oldu. Denizli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 211.480 oyla yüzde 48.28 - Recep Tayyip Erdoğan: 193.026 oyla yüzde 44.07 - Sinan Oğan: 30.372 oyla yüzde 6.93 - Muharrem İnce: 3.130 oyla yüzde 0.71 aldı. Denizli 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Denizli Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 91.11 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:24 itibarıyla yüzde 55.4 oranında açıldı. 2023 Denizli milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 170.042 oyla yüzde 46.35 - Cumhur İttifakı: 165.334 oyla yüzde 45.06 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 9.934 oyla yüzde 2.71 - Ata İttifakı: 8.294 oyla yüzde 2.26 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 586 oyla yüzde 0.16 aldı. Saat 21:24 itibarıyla 2023 Denizli milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

