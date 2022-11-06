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Merkezefendi kendine geldi

DHA

Merkezefendi kendine geldi


DENİZLİ, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona oynadığı ilk 4 maçı kaybederek başlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Onvo Büyükçekmece'nin ardından Ayos Konyaspor'u da deplasmanda uzatmada 92-91 mağlup edip 2'de 2 yaptı. Geçen hafta Büyükçekmece'yi de 1 sayı farkla 77-76 yenen Denizli temsilcisi, Konya'da normal süresi 80-80 eşitlikle biten karşılaşmayı uzatmanın bitimine 16 sayine kala Gielo'nun üçlüğüyle 92-91 kazandı.
"Bizim için Konya deplasmanında, böyle yatırım yapan bir takımı evinde yenmek çok değerli" diyen Antrenör Zafer Aktaş, "Biz her maç ne olursa olsun son saniyeye kadar mücadele ediyoruz, bazen son topta kazanıyor, bazen son topta kaybedebiliyoruz ama mücadeleyi ve savaşmayı hiç bırakmamaya çalışıyoruz. O yüzden bu çocuklar eleştiriyi değil, övgüyü hak ediyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum ve onlarla gurur duyuyorum. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Denizli halkına layık olmaya çalışıyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2022-11-06 12:09:41

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