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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor'un büyük hasreti bitti

DHA

Denizlispor'un büyük hasreti bitti


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de sezon başladığından beri 3 aydır maç kazanamayıp paraşütsüz düşüşe bir türlü engel olamayan Altaş Denizlispor, ilk galibiyetini Tuzlaspor'la girdiği gol düellosunda aldı. Kulübe 17 yıl sonra geri dönen teknik direktör Giray Bulak yönetimindeki ilk maçta rakibini 4-3'le geçen yeşil-siyahlı ekip, yeni bir başlangıç yaptı. Tuzla sınavına kadar 11 maçta 2 beraberlik, 9 yenilgi alırken 6 gol atabilen Denizli, tek maçta 4 gol birden buldu. Geçen sezon golleriyle takımını ligde tutmasına rağmen bu sezon yalnız 1 kez ağları sarsabilen Ömer Şişmanoğlu, 2 golle oruç bozarken, Mustafa Çeçenoğlu da yine 2 golle galibiyeti getiren isim oldu. Denizlispor, bu galibiyetle 5 puanla son sıradan kurtulamamasına rağmen gelecek haftalar için umutlarını artırdı.
Takımının ilk galibiyetini almasından dolayı mutluluk yaşadıklarını belirten Giray Bulak, "İlk defa kazandık. Bu anlamda çocuklar çok sevindi. Aslında Denizliler ve bizler de sevindik. Denizli farklı bir şehir, kulübünde aynı şekilde paralel gitmesi gerekiyor ama maalesef bazı talihsizlik ve şanssızlıklardan dolayı bu pozisyondayız. Bu yaşanan kötü sonuçları gidermek için elimizden geleni yapacağız. Bizim daha çok şehir yapısıyla, taraftarlarla, yönetim ve futbolcu bütünlüğüyle ilgili işlerimiz var. Bu galibiyet mutlaka bizde silkinme yapacak ve önümüzü aydınlatacaktır. Oyuncularımızı tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler" dedi. Transfer yasaklısı olup Tuzla maçına 5 eksikle çıktıklarını belirten Bulak, takıma U19 takımından takviye yapacaklarını söyledi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
2022-11-07 10:40:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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