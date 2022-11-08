Denizlispor için dönüm noktası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor için dönüm noktası

DHA

Denizlispor için dönüm noktası


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk galibiyetini 12'nci haftada evinde Tuzlaspor'u 4-3 yenerek alan Altaş Denizlispor'da başkan Mehmet Uz, bu galibiyetin bir dönüm noktası olacağını söyledi.
Sezon başından beri dibe demir atan yeşil-siyahlılarda iyi bir hazırlık dönemi geçirmelerine rağmen lige iyi başlayamadıklarını belirten başkan Mehmet Uz, "İlk 10 haftalık periyotta istediğimiz sonuçları alamayınca teknik heyet değişikliğine gitmek zorunda kaldık. Giray Bulak hocamızla çıktığımız ilk maçta ortaya konulan mücadele ve elde edilen galibiyet üzerimizdeki ölü toprağını attı. Bay takım olarak geçeceğimiz 13'üncü hafta öncesi aldığımız bu galibiyet puan kadar moral olarak da bize büyük katkı sağladı" dedi. 
İyi bir takıma sahip olduklarını ancak yaşadıkları sakatlıkların alınan skorlarda etkisi olduğuna inandığını ifade eden Mehmet Uz, "Sezon başından bu yana hiçbir maça tam kadro çıkamadık. Zaten dar bir kadroyla mücadele ediyoruz, buna bir de önemli oyuncuların sakatlıkları eklenince istediğimiz sonuçları bir türlü alamadık. Tuzlaspor maçında da 4´ü sakat, biri cezalı 5 önemli oyuncumuz kadroda yer almadı. Buna rağmen çok önemli bir galibiyet aldık. Artık üst üste puanlar toplayarak bulunduğumuz yerden bir an önce uzaklaşmamız gerekiyor. Elde edilen bu galibiyetten dolayı teknik heyetimizi, futbolcularımızı kutluyor, tribünlerde yerini alarak takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
ŞİRKETLEŞME ÇALIŞMALARI SÜRÜYÜR
Bir yandan sportif başarılar elde etmek için ellerinden geleni yaptıklarını, bir yandan da şirketleşme konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Uz, "Artık eski sistemle bu kulübün yoluna devam etmesinin mümkün olmadığı ortadadır. Biz aylardır şirketleşme konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 17 Kasım tarihinde yapacağımız olağanüstü genel kurulla şirketleşme yetkisini alarak, bu konudaki çalışmalarımızı hızlandırmak istiyoruz. Yapacağımız olağanüstü genel kurul, kulübümüz için bir dönüm noktası olacaktır. O yüzden tüm üyelerimizden genel kurula katılarak oy kullanmalarını ve bu konuda başlattığımız çalışmalara katkı sağlamasını istiyoruz. Sportif başarılar geldikçe, şirketleşme konusunda da önemli mesafeler kat edeceğiz. Biz bu yola inanarak çıktık. İnşallah hem mali hem idari hem de sportif olarak bu kulüp hak ettiği yere gelecektir" ifadelerini kullandı.
KUPADA GENÇLER SAHNEDE
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda perşembe günü oynayacakları Şanlıurfaspor maçında genç oyuncuların forma şansı bulacağını kaydeden Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Bizim için lig daha önemli. Kupa maçları, maç eksiği bulunan ve genç oyuncularımız için bir şans. Şu anda A takımımızda genç oyuncularımız da zaman zaman şans buluyor. Biz geleceğimizin altyapımız olduğunu biliyoruz. İnşallah bu gibi maçlarda kendilerine verilen şansı iyi değerlendirecekler. Kupada da tur atlamak istiyoruz ancak tüm planlarımız ligde başarılı olmak. Taraftarlarımızı kupa maçında da takımımıza destek vermeye davet ediyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-11-08 10:31:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cep telefonundan eroin, kargoya verilen bidondan metamfetamin çıktı
YEREL HABERLER Cep telefonundan eroin, kargoya verilen bidondan ...
Denizli Kayak Merkezine yılın ilk karı düştü
YEREL HABERLER Denizli Kayak Merkezine yılın ilk karı düştü
Pamukkale "traverten temalı jeopark" olma yolunda
YEREL HABERLER Pamukkale "traverten temalı jeopark" olma yolunda
Denizlispor'un büyük hasreti bitti
YEREL HABERLER Denizlispor'un büyük hasreti bitti
Altaş Denizlispor-Tuzlaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Altaş Denizlispor-Tuzlaspor maçının ardından
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Altaş Denizlispor - Tuzlaspor: 4-3
YEREL HABERLER Altaş Denizlispor - Tuzlaspor: 4-3
Denizlispor - Tuzlaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Denizlispor - Tuzlaspor (FOTOĞRAFLAR)
Merkezefendi kendine geldi
YEREL HABERLER Merkezefendi kendine geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.