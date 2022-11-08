Ucuz paunt almak isteyen arkadaşını 400 bin lira dolandırdı, saklandığı ahırda yakalandı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ´nin Acıpayam ilçesinde, mali müşavir arkadaşını, teyzesinin elindeki pauntları ucuza alma bahanesiyle kandırıp, 400 bin lira dolandırdığı belirlenen Muharrem Soysal (48), saklandığı ahırda yakalandı. Dolandırıcılıktan 37 suç kaydı olduğu belirlenen Soysal, tutuklandı.

Acıpayam ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan Muharrem Soysal, bir ay önce İstanbul'da yaşayan mali müşavir arkadaşı V.N.'yi telefonla arayıp, teyzesinin, elinde bulunan 200 bin paundu ucuza satacağını söyledi. Bunun üzerine V.N., Acıpayam ilçesine gelip, boş bir evde buluştu. Elindeki gerçek pauntları V.N.'ye gösteren Soysal, geri kalanının aracında çantada olduğunu, alıp geleceğini söyleyip, 400 bin lirayı aldıktan sonra evden çıktı, ancak geri dönmedi. Dolandırıldığını anlayan V.N., jandarmaya gidip şikayetçi oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında JASAT ekipleri, Muharrem Soysal'ın yerini tespit etti. JASAT timi, önceki gün saklandığı ahırda Soysal´ı yakalayıp, gözaltına aldı. 400 bin lirayı eğlence mekanlarında harcadığı belirlenen Muharrem Soysal'ın, Denizli, Burdur, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta, Balıkesir ve Bursa'da 37 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydının bulunduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soysal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli / Acıpayam Ramazan ÇETİN

2022-11-08 17:50:44



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