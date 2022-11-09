Denizlispor kupada gençlerle tur arıyor

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DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de 11 hafta boyunca kazanamadıktan sonra ilk galibiyetini Tuzlaspor önünde alıp umut tazeleyen Altaş Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde yarın TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider durumda olan Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 17.00'de çalacak. Bilet fiyatları loca önü 100, VIP 50, B-D üst 40, A alt ve misafir 30, maraton tribün 25 TL olarak açıklanırken, transfer yasaklısı yeşil-siyahlı ekip maçta genç futbolcularına şans vererek son durumlarını görmeye çalışacak. Kupada bu sezon daha önce Ayvalıkgücü Belediyespor'u eleyen Denizlispor, her türlü galibiyette tur atlayacak. Beraberlik halinde uzatmalar ve gerekirse seri penaltılar üst tura çıkacak takımı belirleyecek.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-11-09 11:09:35



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