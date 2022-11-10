Altaş Denizlispor - Şanlıurfaspor: 0-5



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Mehmet Pekmezci, Nezihi Ayta

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdulkadir Kemal, Muhammed, Erdal, Alaattin, Berkant (Dk. 73 Emre Furtuna), Samet, Asım (Dk. 83 Yusuf), Melik (Dk. 46 Emre Ak), Okan (Dk. 83 Oktay), Oğuzhan (Dk. 73 Emre Burgaz)

ŞANLIURFASPOR: Ramazan (Dk. 76 Kadir) Seyit, İbrahim, Feyyaz, Barış, Erkam, Hüseyin (Dk. 66 Bünyamin), Behlül, Bertu (Dk. 66 Enes), Alpay (Dk. 85 Mert), Mustafa (Dk. 66 Ömer)

GOLLER: Dk. 8 (P) ve Dk. 54 (P) Mustafa, Dk. 39 Feyyaz, Dk. 70 ve Dk. 82 Bünyamin (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Erdal, Emre Furtuna (Altaş Denizlispor), Feyyaz, Hüseyin, İbrahim (Şanlıurfaspor) Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Altaş Denizlispor, evinde Şanlıurfaspor'a 5-0 gibi farklı bir skorla yenilerek kupanın dışında kaldı. Spor Toto 1'inci Lig'de son sırada yer alıp, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider olan rakibi önünde yedek ve genç ağırlıklı kadroyla mücadele eden yeşil-siyahlı ekip, 8 ve 54'üncü dakikalarda penaltıdan Mustafa, 39'uncu dakikada Feyyaz, 70 ve 82'nci dakikalarda Bünyamin'in golleriyle sahadan mağlup ayrılarak kupadan elendi.8´inci dakikada sol kanattan gelişen Şanlıurfaspor atağında Barış´ın içeriye ortası savunmaya çarptı. Dönen topa Şanlıurfaspor´dan Mustafa dokundu. Denizlisporlu Muhammed topu uzaklaştırmak isterken rakibine yaptığı müdahale sonrasında Mustafa yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Mustafa topu ağlara gönderdi: 0-1.

29´uncu dakikada Alpay´ın ceza sahası içine ortasını Mustafa, Hüseyin´in önüne indirdi. Hüseyin´in gelişine vole vuruşu direğin dibinden dışarıya gitti.

33´üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Berkant´ın çaprazdan sert şutunu kaleci Ramazan direğin dibinde kontrol etti.

38´inci dakikada Seyit´in sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya Muhammet ceza sahası içinde elle müdahale etti. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Feyyaz´ın vuruşunu kaleci Abdulkadir kurtardı.

39´uncu dakikada fark 2'ye çıktı. Seyit´in sağ kanattan içeriye ortasını arka direkte Feyyaz kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 0-2.

İlk yarı bu skorla tamamlandı.

49´uncu dakikada Samet´in defans arkasına gönderdiği topa hareketlenen Oğuzhan´ın, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert şutu dışarıya gitti.

54´üncü dakikada konuk ekip üçüncü kez penaltı kazandı. Mustafa´nın pasında topla buluşan Alpay ceza sahası içinde Kemal´in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Mustafa, topu ağlara göndererek farkı 3´e çıkardı: 0-3.

59´uncu dakikada Okan´ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Oğuzhan´ın kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti.

70´inci dakikada sol kanattan paslarla çıkan Şanlıurfaspor´da çizgiye inen Ömer içeriye çevirdi. Kale önünde Bünyamin, yerden plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-4.

82'nci dakikada Behlül´ün ara pasında sol kanatta topla buluşan Alpay topu çizgide kontrol etti. Alpay´ın ceza sahası içine çevirdiği topa Bünyamin´in gelişine vuruşu skoru belirledi: 0-5.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

2022-11-10 19:17:00



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