'Çocuk gelin', 4 çocuğunun babası için af istedi



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Seda Akkuş'un, 13 yaşındayken birlikte yaşadığı, reşit olunca ise resmi nikahla evlendiği Bahattin Akkuş'a (36), sonradan açılan kamu davasında 21 yıl hapis cezası verildi. Cezası Yargıtay tarafından da onanan Akkuş, 4 yıldır aranırken dün Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından evinde yakalanıp, tutuklandı. Seda Akkuş, 4 çocuğuyla ortada kaldığını söyleyip, eşinin affedilmesini istedi.

Karakova Mahallesi'nde yaşayan Seda Akkuş, 2008 yılında 13 yaşındayken Bahattin Akkuş'a kaçtı, birlikte yaşamaya başladı. Bu birliktelikten Seda Akkuş 15 yaşındayken hamile kaldı. Sancısı gelen Akkuş'u hastaneye götüren Bahattin Akkuş, hakkında soruşturma başlatıldı. Bahattin Akkuş hakkında küçük yaşta kız çocuğuyla birlikte olduğu gerekçesiyle dava açıldı. Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2009'da 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetin yoksun bırakma' suçlamasıyla açılan dava sürerken, çift 2012 yılında nikahlandı. Geçen sürede çiftin Harun (13), Berat (11), Azat Can (7) ve Nilüfer (4) isimli 4 çocuğu oldu. Bahattin Akkuş'a hakkında açılan davada toplam 21 yıl hapis cezası verildi. Yerel mahkemenin verdiği karar 4 yıl önce Yargıtay tarafından da onandı. Cezanın kesinleşmesinin ardından tutuklanacağını anlayan Bahattin Akkuş ortadan kayboldu, Seda Akkuş ise 4 çocuğuyla ortada kaldı.

'BİZ BİR HATA YAPTIK, BEDELİNİ ÇOCUKLARIMIZ ÖDEMESİN'

Bahattin Akkuş'un evine geldiğini belirleyen Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dün gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Akkuş tutuklandı. 4 çocuğuyla birlikte kayınvalidesi Nilüfer Akkuş'un yanına taşınan Seda Akkuş, çocuklarını geçindiremediğini belirterek, kocası Bahattin Akkuş'un affedilmesini istedi. "Cinayetten bile bu kadar ceza alınmıyor" diyen Akkuş, "Eşimden şikayetçi olmadım. Mutlu bir yuvamız vardı. 4 çocuğumuz var. Eşimin tutuklanmasıyla artık çocuklarımın da psikolojisi bozuldu. Ben ve çocuklarım sürekli ağlıyoruz. Olayın üzerinden kaç yıl geçti tam aile düzenimizi kurmuştuk ki şimdi yine dağılacak. Biz bir hata yaptık, bedelini çocuklarımız ödemesin. Çocuklarım babasız büyümesin" dedi. Ailenin en büyük çocuğu Harun Akkuş da babasının affedilmesini istedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-11-11 14:12:13



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