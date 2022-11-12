Bahçe duvarında kullanılan tarihi mezar taşına koruma



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, bahçe duvarında kullanıldığı ortaya çıkan ve milattan sonra 4'üncü veya 6'ncı yüzyıllara ait olduğu değerlendirilen, insan yüzü figürlü tarihi mezar taşı, Müze Müdürlüğü'nce korumaya alındı.

Çivril'de veteriner hekim Sadık Kılıçaslan, Özdemirci Mahallesi'nde yürüdüğü sırada, evin bahçe duvarındaki yüz figürlü taşı fark etti. Kılıçaslan, taşın fotoğraflarını çekerek AFAD aramakurtarma teknisyeni olan ve aynı zamanda kaya resimleri üzerine araştırmalar yapan Ümit Şıracı'ya gönderdi. Bölgeye giden Şıracı da durumu Denizli Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Çiftçi tarafından tarlada bulunan yüz figürlü mezar taşının, tarihi eser olduğu fark edilmeden, bahçe duvarında kullanıldığı öğrenildi. Taşın bulunduğu tarlada inceleme yapan ekipler, kemik parçaları olduğunu da tespit etti. Ekipler, yüz figürlü taşı ve kemik parçalarını korumaya aldı.

Ümit Şıracı, yaklaşık yarım metre uzunluğundaki mezar taşının uzmanlarca milattan sonra 4'üncü veya 6'ncı yüzyıllara ait olabileceğinin değerlendirildiğini belirterek, "Taşı duvardan söküp, Beycesultan Kazı Başkanlığı'na teslim ettik. Üzerinde bir yazı yok. Tamamen insan yüzlü bir taş. Örnekleri Moğolistan, Altay, Kazakistan'ın belli bölgelerinde görülüyor. Oradaki kültürün buralara taşınması ilginç. Yapılacak çalışmalarla ne olduğu kesin olarak ortaya çıkacaktır" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çivril Ramazan ÇETİN

2022-11-12 15:22:52



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