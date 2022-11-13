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Babacan: 'Kararsız seçmen bizi ciddiye alın' diyor

DHA

Babacan: 'Kararsız seçmen bizi ciddiye alın' diyor


Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Kararsız seçmen bizi ciddiye alın. Hakiki çözümleri sıralayın diyor" dedi.
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Ulus Caddesi'nde düzenlediği mitinge katıldı. Mitingde vatandaşlara seslenen Babacan, yapılan anketlerde kararsız seçmenin tüm partilere dağıtılmasını eleştirdi. Babacan, kararsız seçmenin omurgalı duruş gösterdiğini ifade edip, "Oy verdiği partiden memnun olmayanlar, oy verdiği halde umduğunu bulamayanlar var. Kararsızlık nedir, çok iyi bilirim. Kararsızlık demek, eleştiri demek. Kararsızlık demek, omurgalı duruş demek. Anket şirketleri ne yapıyor? Kararsızları mevcut partilere dağıtıveriyor. Biz de diyoruz ki; bir dakika durun hele. Bakın kararsızlar ne diyor? Dinleyin. Kararsızlar; 'Ben oy vermek için kötünün iyisine, ehvenişere tamah etmem kardeşim' diyor. Bize gerçek, hakiki çözümlerinizi sıralayın diyor. Bizi geçiştirmeyin, ciddiye alın diyor. Arkadaşlar, kararsız seçmenin gözü DEVA Partisi'nin üzerinde. Nereden biliyorum? Çünkü ben vatandaşın gözünün içine bakıyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-11-13 20:56:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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