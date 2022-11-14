Denizlispor, Türkiye Kupası'nda cezalı oyuncu oynattığı için PFDK'ya sevk edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor, Türkiye Kupası'nda cezalı oyuncu oynattığı için PFDK'ya sevk edildi

DHA

Denizlispor, Türkiye Kupası'nda cezalı oyuncu oynattığı için PFDK'ya sevk edildi


DENİZLİ, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda cezalı oyuncu oynattığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Yeşil-siyahlılar, kupada evinde 5-0 kaybettiği Şanlıurfaspor maçında cezalı Emre Furtana'yı oynatması nedeniyle PFDK'dan ceza alacak.
U19 Elit B Ligi'nde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men cezası alan 18 yaşındaki Emre, cezası dolmadan kupada 73'üncü dakikada oyuna girdi. Yönetici Hikmet Olgun da "Cezaya uyulmamasına iştiraki" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Yönetimin büyük hatayla ilgili U19 Teknik Sorumlusu Gökhan Kaynak'tan savunma istediği öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Denizli
2022-11-14 11:41:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Babacan: 'Kararsız seçmen bizi ciddiye alın' diyor
YEREL HABERLER Babacan: 'Kararsız seçmen bizi ciddiye alın' diyor
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Denizli'de vatandaşlara seslendi:
YEREL HABERLER DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Denizli'de ...
(Görüntülü) DEVA PARTİSİ LİDERİ BABACAN, DENİZLİ MİTİNGİNDE KONUŞTU - (TAMAMI FTP&#039;DE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEVA PARTİSİ LİDERİ BABACAN, DENİZLİ ...
Denizli'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı; 12 yaralı
YEREL HABERLER Denizli'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı; 12 ...
Denizli'de otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 12 ...
AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"
YEREL HABERLER AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"
(Görüntülü)BAHÇE DUVARINDA KULLANILAN TARİHİ MEZAR TAŞINA KORUMA
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAHÇE DUVARINDA KULLANILAN TARİHİ MEZAR ...
Bahçe duvarında kullanılan tarihi mezar taşına koruma
YEREL HABERLER Bahçe duvarında kullanılan tarihi mezar taşına koruma
Eşini kaybedince düştüğü boşluktan resim yaparak kurtuldu
YEREL HABERLER Eşini kaybedince düştüğü boşluktan resim yaparak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.