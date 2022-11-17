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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor'da Bulak inançlı

DHA

Denizlispor'da Bulak inançlı


DENİZLİ, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Tuzlaspor'u evinde 4-3 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini alan son sıradaki Altaş Denizlispor, deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçına iddialı hazırlanırken, teknik direktör Giray Bulak değerlendirmelerde bulundu. Keçiörengücü'nün gücünü bildiklerini ve bu maçta gerekli önlemleri alacaklarını belirten deneyimli teknik adam "Ankara'da sahaya istediklerimizi yansıtmalıyız. Zor bir maç bizleri bekliyor. Keçiörengücü kapalı kutu bir takım. Ne zaman, ne yapacakları belli olmuyor. Biz takım olarak puan veya puanlar hedefliyorsak, işi sıkı tutmalıyız. Benim kadar futbolcularım da bu maçtan puan alacaklarından emin. İnşallah taraftarlarımızın yüzünü güldürecek bir sonuçla ayrılırız ve hep birlikte seviniriz" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ
2022-11-17 11:19:53

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