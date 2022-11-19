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Merkezefendi'de Başkan Deveciler inançlı

DHA

Merkezefendi'de Başkan Deveciler inançlı


DENİZLİ, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in Başkanı Veli Deveciler, değerlendirmelerde bulundu. Kulübe yeni bir vizyon getirdiklerini ifade eden Başkan Deveciler, "Bu yıl radikal kararlar aldık ve kadroyu Altan Erol dışında sil baştan değiştirdik. Biz kimiz ve ne olacağız?  Bunun üzerine çok ciddi çalışmalar yaptık. İnanıyorum ki 2 yıl içerisinde herkesin gıptayla baktığı, ligde Play-Off mücadelesinin içinde olan ve Avrupa'da Denizli'yi temsil eden bir kulüp olacağız" dedi. 
Yönetim Kurulu olarak çok uyumlu çalıştıklarını kaydeden Deveciler, "Her yıl 2-3 yeni arkadaşımızı yönetime takviye ediyoruz. Çok uyumlu bir çalışma ortamımız var. Oluşan güven ortamı nedeniyle de yönetici arkadaşlarımız resmi olmasa bile görev almadığı dönemlerde bize her türlü desteği veriyor. Planlı ve programlı bir şekilde ilerliyoruz. Gökhan Gökşin ve Veli Tefenlili ilk günden bu yana bizimle birlikte, her türlü engeli aşabilecek güçteyiz. Uzun vadeli planları da bu sebeple yapıyoruz. Denizli´deki iş dünyası da bize karşı pozitif olduğu için işler çok daha kolay ilerliyor" ifadelerini kullandı.
"ZAFER AKTAŞ İLE UZUN YILLAR ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"
Başantrenör Zafer Aktaş ve takım hakkında da konuşan Deveciler, " Zafer Aktaş ile uzun yıllar çalışmak istiyoruz. Belki daha iyi yerden teklif gelirse o zaman bu durumu değerlendirebiliriz. Onun dışında çalışma metotları, koçluk becerileri ve kişilik olarak kendisinden çok memnunuz. Özellikle bu yıl cesur bir karar aldık, genç ve geleceğe dönük bir kadro oluşturduk. Kendisi bu projenin içinde yer aldı ve yeni bir meydan okumaya girdi. Yapmak istediğimiz projeye inandığı için kendisine de çok teşekkür ediyorum" dedi.
"KURDUĞUMUZ KADRO NEDENİYLE ELEŞTİRİLDİK"
Sezon başında kurulan kadro nedeniyle eleştiriler aldıklarını belirten Deveciler, "Altan Erol dışında tüm kadroyla yollarımızı ayırdık. Alt ligden ve Avrupa, Amerika olmak üzere pek çok farklı bölgeden uzun süre yaptığımız araştırmalar neticesinde geleceğe yönelik bir kadro oluşturduk. Denizli´yi basketbolcular için bir cazibe merkezi ve sıçrama noktası olarak görecekler. Şimdiden bu algı oluşmaya başladı. Önümüzdeki senelerde çok daha iyi olacak" diye konuştu.
"BULUNDUĞUMUZ KONUMUN TADINI ÇIKARTSINLAR"
Avrupa´nın en güçlü liginde oynadıklarına değinen Veli Deveciler, "Çok güçlü takımlarımız var. Bizler de bu ekiplerin içinde, ligin gediklisi olmak için uğraşıyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Hiçbir kulübe ve sporcuya borcu olmayan, mali disiplini elden bırakmayan ve saygın bir kulübüz. Süper Lig´de de bu sezon ilk haftalarda istediğimiz sonuçları alamadık ancak yavaş yavaş istediğimiz noktaya geliyoruz. Biz küçük bütçelerle en iyi sonuca ulaşıp, bir başarı hikayesi yazmak istiyoruz. Denizli halkı da bize bu konuda destek olsun. 2 yıl içince Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli  Basket, çok daha iyi yerlere gelecek. Sonuçtan bağımsız bulunduğumuz konumun tadını çıkartsınlar. Biz kazansak da kaybetsek de herkesin saygınlığını kazanan bir takım olacağız. Sonrası süreçte de başarı zaten kendiliğinden gelecek" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ
2022-11-19 11:06:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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