Denizlispor devamını getiremedi



DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de Ankara Keçiörengücü'ne deplasmanda 2-0 yenilen Altaş Denizlispor'da moraller bozuldu. Önceki hafta evinde Tuzlaspor'u 4-3 yenerek ilk galibiyetini elde eden yeşil-siyahlılar seri yakalayamadı. Teknik direktör Giray Bulak, toparlanacaklarını ifade etti.

Deneyimli teknik adam, "Seyircilere çok iyi bir maç izletemedik. Bunun üstesinden gelebilecek oyunları mutlaka oynayıp puanları kazanacağız. Geriden gelmek çok kolay bir durum değil. Aramıza katılan oyuncular olacaktır. Sakatlıklar bitince daha farklı kadro oluşacak" dedi. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ

2022-11-20 11:28:24



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