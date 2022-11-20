Merkezefendi'nin konuğu Manisa BŞB

DENİZLİ, (DHA) - TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden iki Ege ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın karşı karşıya gelecek.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Merkezefendi Belediyesi Basket ligde son 2 maçını kazanırken, Manisa BŞB üst üste 4 karşılaşmasından mağlup ayrıldı. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ
2022-11-20 12:52:26
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