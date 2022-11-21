Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 95-79

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DENİZLİ, (DHA) -

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen, Fatih Güler

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Heidegger 29, Arca 10, Harisson 14, Rogkavopoulos 7, Altan 4, Gielo, Bilgehan 2, Ayberk 10, Eyüpcan, Muhammed 8

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Erdi 7, Morgan 14, Saldivar 14, Berkay, Bruinsma 8, Roberson 10, Selden 16, Tolga, Ogün, Mustafa Baki 5, Yiğit 5

1'İNCİ PERİYOT: 28-19

İLK YARI: 49-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-56

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´nde son iki maçını kazanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor´u yenmeyi başardı: 95-79. Denizli temsilcisi ilk periyodu 28-19 önde tamamladı. Merkezefendi, ikinci çeyrekte de rakibine üstün bir oyun ortaya koydu ve devre arasına 49-37 galip girdi. Üçüncü periyotta farkı iyice açan Merkezefendi, son bölüme 74-56 galip başladı. Son periyotta da hata yapayan Merkezefendi galibiyet serisini sürdürdü. Manisa BŞB ise 5 maç art arda yenildi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-11-21 21:29:22



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