Denizlispor evinde Bodrumspor'la oynayacak

DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenilen sonuncu Altaş Denizlispor, yarın son 2 karşılaşmasını kaybeden Play-Off potasındaki Bodrumspor'u konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları loca önü 100, VIP 50, B-D üst 40, E-A üst 35, A-E alt 30, maraton-açık 25 ve misafir tribünü ise 30 TL olarak belirlendi.
Denizlispor'da cezalı oyuncu bulunmazken, Bodrumspor'da Tuzlaspor müsabakasında kırmızı kart gören Erkan Değişmez ile sarı kart cezalısı Kenan Özer forma giyemeyecek.
Denizlispor'un teknik direktörü Giray Bulak, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek taraftarlardan destek istedi. Bulak, "Bulunduğumuz konumdan bir an önce çıkmak istiyoruz. Bizim için her karşılaşma final" dedi.
Bodrumspor'un çalıştırıcısı İsmet Taşdemir ise, "2 maçtır kaybediyoruz. Yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyoruz. Denizlispor saygı duyduğumuz bir takım. Elimizden gelen mücadeleyi sergileyeceğiz" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ
2022-11-24 10:33:54
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