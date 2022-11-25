Denizlispor - Bodrumspor: 0-0

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)STAT: Atatürk

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe (xx), Sezgin Çınar (xx), Kemal Mavi (xx)

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin (xx) Emre (xx), Muhammet Özkal (xx), Hakan (xx), Gökhan (xx), Berkant (x) (Dk. 46 Bekir x), Dje dje (xx), Muhammed Gönülaçar (xx), Mustafa (xx), Özer (xx) (Dk. 90+3 Leo x), Ömer (xx)

BODRUMSPOR: Sozua (xx) Üzeyir (xx), Onur (xx), Süleyman (xx), Cenk (xx), Yekta (x) (Dk. 65 Mohammed x), Bahadır (xx), Recep (xx) (Dk. 90 Apti x), Samet (x) (Dk. 80 Abdurrahman x), İmeri (x) (Dk. 80 Musa Caner x), Celal (x) (Dk. 65 Koray x)

SARI KART: Dje dje (Altaş Denizlispor)Spor Toto 1'inci Lig'in 15'inci haftasında Altaş Denizlispor ile Bodrumspor 0-0 berabere kaldı.3'üncü dakikada Üzeyir'in sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde bulunan Bahadır'ın şutunu defans oyuncusu Emre çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

16'ncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Özer, çalımlarla ceza sahası içine girdi. Sağ çaprazdan sert vuran Özer'in şutu az farkla auta gitti.

25'inci dakikada orta sahada topla buluşan Dje Dje'nin uzun ara pasında topla buluşan Ömer'in ceza sahası dışından şutu az farkla üstten auta gitti.

30'uncu dakikada ceza sahası önünde Yekta'ya yaptığı presle topu kapan Mustafa Çeçenoğlu'nun kale önünden vuruşunu kaleci Sousa kurtarmayı başardı.

33'üncü dakikada Recep'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Celal'in şutunu kaleci Hüseyin son anda kornere çeldi.

İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

73'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa'nın sert sert şutu direğin dibinden dışarıya gitti.

Müsabakada gol çıkmadı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-11-25 22:10:07



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