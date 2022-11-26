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Denizlispor'un tesellisi iyi futbol

DHA

Denizlispor'un tesellisi iyi futbol


DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de ilk haftalardan beri düşme hattında son sıradan kurtulamayan Altaş Denizlispor, evinde golsüz sonuçlanan Bodrumspor maçında sergilediği iyi futbolla teselli buldu. Zirve yarışındaki güçlü rakibi karşısında kazanamasa da 1 puanı hanesine yazdıran yeşil-siyahlılarda oyuncularını kutlayan teknik direktör Giray Bulak, "İyi pozisyonlar bulduk. Atanın kazanabileceği bir maçtı. Oyuncularım yürekten oynadı. Paslarımızı bir parça daha geliştirmemiz lazım. Kenar ve geçiş oyununu iyi oynadık. İki taraf da coşkuluydu. İzleyenlerin keyif aldığı bir maç oldu ve futbolun bu anlamda güzel bir gecesi yaşandı diye düşünüyorum. Oyuncularımı kazanma amaçlı istekli oynadıkları için tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2022-11-26 11:37:23

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