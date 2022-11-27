Merkezefendi'den seri sonu

DENİZLİ, (DHA) - Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezfendi Belediyesi Basket, art arda 3 galibiyetten sonra Pınar Karşıyaka'ya deplasmanda 92-76 yenilmenin üzüntüsünü yaşıyor. Yaptığı müthiş çıkışın ardından fren yapan Denizli temsilcisinde Antrenör Zafer Aktaş, "Maça istediğimiz enerji düzeyinde başlamayınca ilk periyotta geri düştük. İkinci periyotta maça ortak olduk ama periyot sonunda basit hatalar bizi çok yaraladı. İkinci yarı Gielo´nun sakatlığı ve Ayberk´in oyundan atılmasıyla 4 numarasız kaldık. Maçın sonunda geri gelmek için çok uğraştık ama kötü şut yüzdemiz buna izin vermedi. Bu maçtan çıkarmamız gereken çok fazla ders var. Önümüzdeki hafta hazır olmak için çalışmalara hemen başlayacağız" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2022-11-27 12:49:14
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