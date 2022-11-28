Denizli'de kimya fabrikasındaki yangın 5 saatte kontrol altına alındı (2)- Yeniden



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, araç kimyasalları üreten fabrikada çıkan yangında, alevlerin sıçrama ihtimaline karşı çevredeki fabrikalar tedbir amaçlı boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 5 saatte kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydana geldi.

Kale Mahallesi Denizli-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde kurulu bulunan kimya fabrikasında, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 32 arazöz, 11 tanker, 53 itfaiye aracı ve 130 personel ile müdahale edildi. Denizli Emniyet Müdürlüğü de 2 adet TOMA aracı ile söndürme çalışmalarına destek verdi. Herhangi bir ihtimale karşı olay yerinde AFAD ve UMKE ekipleri de hazır bulundu.

YANGIN 5 SAATTE YONTROL ALTINA ALINDI

Yangın sırasında alevlerin sıçrama ihtimaline karşı çevredeki fabrikalar tedbir amaçlı boşaltıldı. Alınan önlemlere karşından kimya fabrikasının yakınındaki tekstil fabrikasına da sıçrayan alevler küçük çaplı hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri alevlerin sıçradığı tekstli fabrikasındaki yangını büyümeden kısa sürede söndürdü. Kimya fabrikasındaki yangın ise iş itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makinelerinin de kullanıldığı müdahale ile saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı.

'YANGININ PARLAMA SONRASI BÜYÜDÜĞÜNÜ TAHMİN EDİYORUZ'

İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, yangının ani bir parlamadan dolayı çıktığı tahmin ettiklerini belirterek, "Fabrika içinde 40 çeşit kimyasal var. Etonol, parafin ve tiner gibi kimyasal malzemeler var. Araç yakıt katkı maddesi ve araç temizleme ve parlatma ürünlerini üretiliyor. Yangının öncelikle parlama sonrası büyüdüğünü tahmin ediyoruz. Ama incelerimiz sürecek. Yangını kontrol altına aldık. Ancak küçük çaplı parlamalar devam ediyor. Herhangi bir sıçrama riski kalmadı, tamamen kontrol altına aldık soğutma çalışmalarımız devam edecek." dedi.

'YANGININ ÇEVREYE ETKİSİ İLE İLGİLİ TÜM TEDBİRLER ALINDI'

Denizli Valiliği de yangınla yaptığı yazılı açıklamada, "Saat 12.30 sularında ilimiz Pamukkale ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen yangınla ilgili olarak ekiplerimiz ivedilikle olay mahalline intikal etmiş, söndürme ve soğutma çalışmalarına başlamışlardır. Şu an itibariyle herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır. Yangın mahallinin etrafındaki fabrikalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, ekiplerimiz yangının çevreye etkisi ile ilgili tüm tedbirleri almıştır. Yangının çıkış nedeniyle ilgili geniş çaplı araştırma çalışmaları başlatılmıştır" denildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-11-28 19:10:13



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