Merkezefendi'de Gielo 2 ay yok

DENİZLİ, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Denizli temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te sakatlanan Tomasz Gielo, 2 ay parkelerden uzak kalacak.
Ligde 26 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynanan Pınar Karşıyaka maçında bir ribaund pozisyonunda sakatlanan Gielo'nun sol elinde kırık meydana geldi. Ameliyat olmasına gerek duyulmayıp eli alçıya alınan Gielo'nun 2 ay forma giyemeyeceği açıklandı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA
2022-11-29 11:26:19
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