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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkezefendi'de Gielo 2 ay yok

DHA

Merkezefendi'de Gielo 2 ay yok


DENİZLİ, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Denizli temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te sakatlanan Tomasz Gielo, 2 ay parkelerden uzak kalacak.
Ligde 26 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynanan Pınar Karşıyaka maçında bir ribaund pozisyonunda sakatlanan Gielo'nun sol elinde kırık meydana geldi. Ameliyat olmasına gerek duyulmayıp eli alçıya alınan Gielo'nun 2 ay forma giyemeyeceği açıklandı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA
2022-11-29 11:26:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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