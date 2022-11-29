13 yıldır kayıp inşaat ustasını öldürüp, gömen 3 şüpheli adliyede (2)

3'Ü DE TUTUKLANDI
Denizli'nin Çameli ilçesinde, 13 yıl önce kaybolan Bayram Tosun'u (40) öldürüp, gömdükleri suçlamasıyla gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edilen Veysel Turhan, eşi Kezban Turhan ve kayınbiraderi Kemal Biçe, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı. Kezban Turhan ve kardeşi Kemal Biçe, cinayet suçlamasını kabul ederken, daha önce Bayram Tosun'u öldürdüğünü kabul etmeyen Veysel Turhan da suçunu kabul etti. Veysel Turhan savcılıkta verdiği ifadesinde, eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği Bayram Tosun'un kendisine zarar vermesinden korktuğu gerekçesiyle telefonla Denizli'den Muğla'ya inşaat işi bahanesiyle çağırdığını, ardından da inşaatta tabancayla öldürdükten sonra dere yatağına gömdüklerini söylediği öğrenildi. (DHA)Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-11-29 19:44:42
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