Dışarı çıkarıp saçından sürüklediği eşini bıçaklayarak öldürdü, babasını yaraladı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Ahmet Emre Irmak (24), tartışıp, kayınpederine götürmek için evden çıkardığı eşi Elif Irmak'ı (18), saçından tutup yaklaşık 100 metre sürükledikten sonra sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Araya giren babası Hikmet Irmak'ı (52) da bacağından yaralayan Irmak, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Pınarkent Mahallesi, 134 Sokak'ta meydana geldi. Tekstil işçisi Ahmet Emre Irmak ile yaşı küçük olduğu için ailesinin izniyle geçen yıl kasım ayında evlendiği Elif Irmak arasında henüz bilinmeyen nedenle evde tartışma çıktı. Ahmet Emre Imrak, tartışma sırasında araya giren babası Hikmet Irmak'ı bacağından bıçakla yaraladı. Irmak, ardından Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yaşayan kayınpederinin yanına götürmek için evden çıkardığı eşi Elif´i yaklaşık 100 metre saçından tutarak sürükledi. Sokakta da tartışmayı sürdüren Ahmet Emre Irmak, elindeki bıçağı eşinin göğsüne, karnına ve sırtına sapladı.

ANNESİ İHBAR ETTİ

Ahmet Emre Irmak'ın olaya tanık olan annesi Nazan Irmak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, sokakta kanlar içinde yatan Elif Irmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hikmet Irmak ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Jandarma, eşini öldürdükten sonra eve dönen Ahmet Emre Irmak'ı suç aleti bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Elif Irmak'ın cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR

Eşini öldürüp, babasını da yaralayan Ahmet Emre Irmak'ın uyuşturucu satmak suçundan sabıkalı olduğu, bir hafta önce de İzmir'de psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-11-30 12:07:17



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