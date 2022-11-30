Denizli E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı başlıyor

DENİZLİ, (DHA) Uluslararası E-Ticaret Platformu (WORLDEF) ve Denizli İhracatçılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Denizli E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı 1 Aralık´ta başlıyor. Konferansta uzman isimler tarafından kentin e-ticaret ve e-ihracat potansiyeli masaya yatırılacak.Denizli Merkezefendi Kültür Merkezi´nde Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen konferansta profesyoneller, e-ticarete ve e-ihracata başlamak isteyen girişimciler, operasyonlarını geliştirmek ve yeni iş birlikleri kurmak isteyen şirketler yöneticileri bir araya gelecek. Sınır ötesi e-ticaret yapmak isteyen bölge firmalarının dijital ortamlarda daha aktif olması için e-ihracat farkındalığı oluşturmayı hedefleyen programda, e-ticarette dünyadaki son uygulamalar, trendler ve pratik çözümler hakkında ekosistemin profesyonelleri çeşitli sunumlar yapacak, e-ihracat tecrübelerini paylaşılacak. Açılış konuşmalarıyla başlayacak programda keynote sunumlar ve dört farklı panel yapılacak. `Onlar Nasıl Başardı, E-Ticarette Temel Başarı Faktörleri´, `Yüksek Sezonda Kampanya Stratejileri´, `E-İhracat ile Markaların Sınır Ötesi Yolculuğu´ ve `E-İhracatta İnfluencer Etkisi´ başlıklı konular konuşulacak.DHA-Ekonomi Türkiye-Denizli / Merkez DHA
2022-11-30 12:50:39
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