Dışarı çıkarıp saçından sürüklediği eşini bıçaklayarak öldürdü, babasını yaraladı (3)

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TUTUKLANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde babası Hikmet Irmak'ı bacağından yaralayıp, aynı bıçakla eşi Elif Irmak'ı da öldüren Ahmet Emre Irmak, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Eşi kasten öldürme' ve 'Üst soya karşı silahla kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-11-30 19:47:24



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