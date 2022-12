Denizli´de e-ticaret ve e-ihracat zirvesi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)Denizli´de uluslararası e-ticaret ve e-ihracat platformu WORLDEF tarafından girişimcilere yönelik düzenlenen konferansta e-ticaret ve e-ihracat farkındalığı için konusunda uzman kişiler tarafından bilgilendirme yapıldı.WORLDEF büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yaparak, ekosistemin sektörel gelişimine güç kattı. Akbank´ın ana sponsorluğu, Denizli İhracatçılar Birliği organizasyon partnerliği ile düzenlenen WORLDEF E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı, e-ticaret ve e-ihracat yapmak isteyenlere vizyon oluşturdu. Denizli´de Merkezefendi Kültür Merkezi´nde gerçekleşen ve e-ticaret ile e-ihracatın başarılı isimlerinin bir araya geldiği konferansta, e-ticaret ve e-ihracat ekosisteminin önde gelen paydaşları Denizli ile çevresinde faaliyet gösteren girişimciler ve firmalarla bir araya geldi. Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte WORLDEF Genel Müdür Yardımcısı Serkan Çakır, geçen yıl yine Aralık ayında Denizli´de olduklarını hatırlatarak, Ege´nin yıldızı ve ticari lokomotifi Denizli´de bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti."E-TİCARET, ANA AKIM TİCARET HALİNE GELİYOR"Ege Bölgesi´nde e-ticarete ve e-ihracata büyük katkı sunan Denizli´de düzenlenen konferansın e-ticaretle teması olan sektörlere önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Serkan Çakır, "E-ticaretteki gelişmelere artık biz de yetişemiyoruz. Hemen her gün yeni bir girişim yeni bir uygulama yeni bir konsept devreye giriyor. E-ticaretteki potansiyeli öngören yatırımcılar ve girişimciler, bu ekosistemde yer almanın yollarını arıyor. Türkiye´de e-ticaretin 2022 yılını 600 milyar liradan fazla bir hacimle kapatması bekleniyor. ETBİS´e kayıtlı e-ticaret işletmelerinin sayısı 500 bine ulaştı. E-ihracatın genel ihracattan aldığı pay her geçen gün artıyor. Yani e-ticaret, ana akım ticaret haline geliyor" dedi."2023´TE E-TİCARETTE ÖNEMLİ GELİŞMELER OLACAK"E-ticaretin sadece şirketlerin değil, kamu kurumlarının da önemli gündem maddeleri arasında yer aldığına işaret eden WORLDEF Genel Müdür Yardımcısı Serkan Çakır, şöyle devam etti: "E-ticaret yasasında yapılan yeni düzenlemeler, bir ay sonra yürürlüğe giriyor. E-ihracatın gelişimi için geçtiğimiz haftalarda yeni devlet destekleri açıklandı. 2023 yılında e-ticarette çok önemli gelişmeler olacağını öngörüyoruz. Bu çerçevede WORLDEF olarak 2016 yılından bu yana hem e-ticaret hem e-ihracat diyoruz! Türkiye´nin ilk ve tek MEB onaylı e-ticaret ve e-ihracat okulu WORLDEF BUSINESS SCHOOL´dan Türkiye´nin ilk ve tek e-ticaret liderleri kulübü ECOM LEADERS CLUB´a kadar bütün iştiraklerimizde ve faaliyetlerimizde odağımız e-ticaret oldu. Geçtiğimiz eylül ayında düzenlediğimiz ve Avrupa´nın en büyük e-ticaret etkinliği olarak kayıtlara geçen 9. WORLD E-COMMERCE FORUM´da 21 bin kişiyi ağırladık. Haziran 2023´te düzenleyeceğimiz 10. WORLD E-COMMERCE FORUM´da hedefimiz 100 bin kişiyi e-ticaret için buluşturmak. Ekosisteme katkıları sebebiyle WORLD E-COMMERCE FORUM, artık "E-Ticaretin Davos´u" olarak nitelendiriliyor. Denizli E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı da bu hizmetlerimizin bir parçası olarak e-ticaret ve e-ihracat farkındalığına hizmet edecek.""AKBANK KOBİ´LER İÇİN BİR YENİLİĞE DAHA İMZA ATTI"Türkiye´nin lokomotif şehirleri arasında yer alan Denizli´de düzenlenen WORLDEF e-ticaret ve e-ihracat konferansının açılışında konuşan Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Bölüm Başkanı Melis Özdeğirmenci ise dijitalleşme, e-ticaret ve e-ihracat alanları başta olmak üzere piyasanın nabzını tutan bir banka olarak, müşterilerin tüm ihtiyaçlarını yakından izlediklerini ifade etti."2023 yılı içerisinde Akbank olarak KOBİ´lerin dijital dönüşümünü hızlandıracak bir yeniliğe daha imza attık" diyen Melis Özdeğirmenci şunları söyledi: "Proje ile Akbank mobil üzerinden POS, ticari kredi kartı veya taksitli ticari kredi başvurusu yapan KOBİ´lerimiz, birden fazla ürün ve bankacılık dışı avantajlar içeren paketlerimizden yararlanabiliyor ve dijitalleşen süreçler sayesinde işlerini kesintisiz olarak ilerletebiliyorlar. Ayrıca şu an çok avantajlı bir kampanyamız bulunuyor. Aralık ayı boyunca mobil, ticari Akbank Kart (debit kart), otomatik fatura, üye işyeri, ticari kredi kartı, çek karnesi ve SGK ödeme talimatı ürünlerimizden en az 3´ünü aktif kullanan Akbanklı KOBİ'ler 2 bin TL, en az 4´ünü aktif kullanan Akbanklı KOBİ'ler ise 4 bin TL chip-paranın sahibi olabiliyor."KOBİ´LERE ÖZEL AVANTAJLARKOBİ´lerin verimliliklerini artırmalarına ve işlerini büyütmelerine destek olmak için üçüncü parti iş ortaklarıyla birlikte pazaryeri entegratörleri, ön muhasebe programları gibi bankacılık dışı servisler sunduklarını dile getiren Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Bölüm Başkanı Melis Özdeğirmenci, " Şirket açılışında Mükellef´le yaptığımız işbirliği ile girişimcinin yolculuğuna onunla başlayıp, KOBİ´lerin kendi web sitesini kurması, pazaryerlerinde hesap açması ve satışa başlaması, pazaryerlerindeki satışını ve iş yönetimini kolaylaştırması ve online işlerini büyütebilmesi için Propars ve Usersdot ile çok iyi giden iş birliklerimiz var. Bunun dışında Trendyol, Hepsiburada, n11 ve Çiçeksepeti ile yaptığımız pazaryeri iş birlikleri ile de ilgili platformdan satış yapan ve hak ediş ödemelerini Akbank üzerinden alan KOBİ´lerimize özel ücretsiz para transferi ve çek işlemleri, özel pos çalışma koşulları gibi çeşitli bankacılık ürünlerinde avantajlar sunuyoruz" diye konuştu.DENİZLİ İHRACATI 4,6 MİLYAR DOLARA ULAŞTIDenizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu da WORLDEF tarafından Denizli´de düzenlenen konferanslara karşı ilginin her geçen yıl katlanarak arttığını söyledi. Denizli ihracatının 4.6 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Memişoğlu, "Denizli olarak 27 sektör, 183 ülke ve 3 bin çeşit ürün ile 4,6 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaştık. Son 3 aydır resesyon etkisiyle ihracatımız düşme eğilimine girmiş olsa da yıl başından bugüne kadar yıllık bazda yüzde 6 artıdayız" dedi.E-ihracat ve e-ticaret tarafında gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında da bilgi veren Memişoğlu, "Bakanlık yetkilileri ile ihracat desteklerine yönelik bir görüşme yaptık. E-ticaret hacmi globalde 5 trilyon dolara ulaşmış durumda. Bu 5 trilyonun 1,5 trilyon doları ülkeler arası e-ticaret ve biz buradan ancak 2 milyar dolar pay alabiliyoruz. Dünya ihracatındaki payımız düşük ve daha çok çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.E-TİCARET VE E-İHRACAT ÖZELİNDE PANELLERAtasoy İdea Kurucusu İrfan Atasoy´un moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Onlar Nasıl Başardı, E-Ticarette Temel Başarı Faktörleri" başlıklı panelde RoarCraft Kurucu Ortak Burak İlem ve Hoagard Kurucusu Çağrı Ayten tecrübe ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.Greyder E ticaret & Dijital Pazarlama Direktörü Ceyhun Kuyumcu´nun moderatörlüğünde ise "Yüksek Sezonda Kampanya Stratejileri" başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde Dijital Exchange Kurucu &CEO´su Emrah Pamuk, Hepsiburada Grup Direktörü Mazhar Özsoy, Aras Kargo Operasyon Müdürü Volkan Bökö ve Aydınlı Grup Pierre Cardin & Cacharel E Ticaret Müdürü Yaprak Aydın geniş çaplı değerlendirmelerde bulundu.Moderatörlüğü odunkonsept.com CEO´su Faruk Kurucan´ın yürüttüğü "E-İhracat ile Markaların Sınır Ötesi Yolculuğu" başlıklı panelde ise pek çok nokta Daniel Klein E Ticaret Müdürü İbrahim Ethem Berk, Asset Lojistik Express Kurye Hizmetleri Müdürü İbrahim Taşkın, Sefamerve Kurucu Ortak Mehmet Metin Okur, Derimod E-Ticaret Müdürü Uğur Kargı tarafından ele alındı.BusinessUp! Kurucusu Önder Türker´in moderatörlüğünde gerçekleştirilen "E-İhracatta İnfluencer Etkisi" başlıklı panelde ise MarkoFly Kurucusu Ali Akkuş ile İda Dijital Kurucusu Aykut Kaymaz katılımcılara bilgiler verdi.Kendi alanlarında e-ticaret ve e-İhracat yapan firmalar salonda açtıkları stantlarda katılımcıları bilgilendirdi.DHA-Ekonomi Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

2022-12-02 09:58:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.