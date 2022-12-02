Merkezefendi potada Beşiktaş'ı ağırlıyor

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DENİZLİ, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyetin ardından geçen hafta Pınar Karşıyaka'ya deplasmanda 92-76 mağlup olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Beşiktaş Emlakjet'i konuk edecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te start alacak. Ligde Merkezefendi'nin bu sezon 8 maçta 3 galibiyeti, Beşiktaş'ın ise 2 galibiyeti bulunuyor.

GIELO'NUN YERİNE PETERKA

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, geçen hafta Pınar Karşıyaka deplasmanında sol eli kırılıp ameliyat olan Tomasz Gielo'nun sakatlığı sonrası kadrosuna Çek uzun forvet Martin Peterka'yı dahil etti. 27 yaşında, 2.06 boyundaki Peterka bu sezona Almanya'da S.Oliver Würzburg takımında başladı. Peterka, Çekya Milli Takımı'nda sezon başında 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda da oynadı. Merkezefendi lige 6 yabancıyla devam edecek. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-12-02 11:34:43



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