Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Beşiktaş Emlakjet: 75-74

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) -
SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Can Mavisu, Murat Ciner
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Heidegger 9, Arca 13, Harisson 11, Rogkavopoulos 9, Altan, Peterka 3, Ayberk 15, Eyüp, Hamilton, Muhammed 14
BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Usher 22, Orelik 7, Rich 14, Mooney 9, Mccormack 2, Furkan 4, Burakcan 11, Coleman, Okben 5
1. PERİYOT: 13-18
İLK YARI: 30-43
3. PERİYOT: 47-61
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ve son iki maçını kaybeden Beşiktaş Emlakjet, Denizli deplasmanından da mağlubiyetle döndü: 75-74. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket´e konuk olan siyah-beyazlılar maçı 75-74 kaybetti. Beşiktaş maçın ilk çeyreğihi 18-13 galip tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar soyunma odasına 13 sayı farkla, 43-30 galip girdi. Beşiktaş üçüncü çeyrekte farkı iyice açtı ve periyodu 61-47 önde bitirdi. Merkezefendi son periyotta toparlandı ve rakibini 1 sayı farkla mağlup etmesini bildi.DHA-Spor Türkiye-Denizli RAMAZAN ÇETİN
2022-12-03 15:08:40
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