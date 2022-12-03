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Denizli'de kablo hırsızlığına 4 tutuklama

DHA

Denizli'de kablo hırsızlığına 4 tutuklama


Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, bir fabrikadan 230 bin lira değerinde kablo çalan ikisi kadın 4 kişi, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. 
Honaz'da, 22 Kasım'da bir işyerinden bakır kablolar çalındı. Güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen hırsızlık sırasında 2 kişinin, fabrikanın bahçesine girip, bakır kabloları sürükleyerek götürdüğü belirlendi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın JASAT güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelilerin Ali K. (42) ve Kadir A. (40) olduğu belirlenip, gözaltına alındı. İki şüphelinin birlikte hareket ettikleri tespit edilen Nahime A. (39) ve Nurgül A. (52) da JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Honaz Ramazan ÇETİN
2022-12-03 18:20:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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