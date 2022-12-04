Merkezefendi'den müthiş çıkış



DENİZLİ, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona 4'te 0'la başlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, son 5 maçta 4 galibiyetle Play-Off yarışına ortak oldu. Beşiktaş Emlakjet'i evinde sezon başında Karşıyaka'dan alınan Arca Tülüoğlu'nun bitime 2 saniye kala takımı mağlup durumdayken attığı üçlükle 75-74 yenen Denizli temsilcisi büyük mutluluk yaşadı. Bu sezon Onvo Büyükçekmece ve Ayos Konyaspor sınavlarından sonra üçüncü kez son saniyelerde kazanan Merkezefendi, Beşiktaş Anterenörü Ahmet Kandemir'in istifa etmesine de neden oldu. Antrenör Zafer Aktaş, maçın ardından, "Ne hücumda ne de savunmada istediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadığımız bir günde muhteşem Denizli taraftarı bu maçı bize kazandırdı" dedi. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ

2022-12-04 12:09:48



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