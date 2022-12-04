Denizlispor dipten kurtulamadı

DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Yılport Samsunspor'a 5-0 kaybeden Altaş Denizlispor umut tüketmeye devam etti. Ligdeki 11'inci mağlubiyetini alan yeşil-siyahlılar 6 puanla sonuncu sırada kaldı.
Teknik direktör Giray Bulak, çok üzücü bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Bunun üstesinden geleceğiz. Bu ligde önde oynayan 3 oyuncunun hızlı olması çok önemli. Çok çabuk, hızlı oyuncularınız olduğunda rakibi yıpratabiliyorsunuz. Geçen hafta yaptığımız analizlerde en çok koşan ve sprint atan takımdık ama bunları Samsun'da yapamadık. Biz, sakat ve eksik oyuncuların yerini dolduramadık. İyi ama dar bir kadromuz var. Herkesin 25 kişilik kadrosu varken biz 13-14 oyuncuyla oynuyoruz. Kazanacağımız maçlar olacak" dedi. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ
2022-12-04 12:11:10
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