İş insanına uygunsuz görüntülerle şantaja suçüstü



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, aralarında iş insanları ve esnafın bulunduğu kişilerin uygunsuz görüntülerini gizlice çekip, ailelerine göstermekle tehdit eden 2 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. En son şantaj yaptıkları iş insanından 500 bin lira istedikleri buluşma noktasında gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), iş insanının kendisine uygunsuz görüntüleriyle şantaj yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin M.Ç. (49) ile S.İ. (29) olduğu belirlenip, teknik ve fiziki takibe alındı. Şüphelilerin, sosyal medya siteleri üzerinden tanıştıkları, aralarında iş insanları ve esnafın bulunduğu kişilerle irtibata geçerek bir süre görüştükten sonra güven kazanıp, buluştukları yerlere önceden gizli düzenek kurarak uygunsuz görüntülerini kayda aldıkları belirlendi. Bu görüntüleri ailelerine göstermekle ve sanal ortamda yayınlamakla tehdit ettikleri, videoları silme veya geri verme karşılığında yüklü miktarda para istedikleri belirlenen 2 kişinin yakalanması için operasyon planladı.

Şüphelilerin, mağdur ettikleri iş insanıyla buluşup, ellerindeki uygunsuz görüntülerine karşılık 500 bin lira alacakları bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine buluşma noktasında JASAT, önlem aldı. Şüphelilerin iş insanıyla buluşup, pazarlığa başlaması üzerine harekete geçen JASAT, operasyonu başlattı. Şüpheliler, ellerindeki iş insanına ait uygunsuz görüntülerin bulunduğu dijital materyallerle yakalanıp, gözaltına alındı. M.Ç. ile S.İ., jandarmadaki işlemlerinin ardından 'tehdit', 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin cep telefonları ve üzerlerinde ele geçirilen dijital materyallerde inceleme yapılacağı, mağdur sayısının da bu kapsamda artabileceği belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-12-05 13:28:48



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