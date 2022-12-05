'Beyaz cennet' Pamukkale'de, 2 milyon ziyaretçi hedefi yakın



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,(DHA)DENİZLİ'deki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 'beyaz cennet' Pamukkale'yi 11 ayda 1 milyon 906 bin kişi ziyaret etti. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, bu yıl için turizmciler olarak hedefledikleri 2 milyon rakamını ileriki günlerde yakalayacaklarını söyledi.

Beyaz renkli travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale, pandemi nedeniyle kötü geçirdiği yılların ardından bu yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Pamukkale'yi geçen yıl 1 milyon 200 bin 650 kişi ziyaret etti. Doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla yılın her mevsiminde ziyaretçilerini ağırlayan Pamukkale'de geçen yıla oranla artan ziyaretçi sayısı turizmcileri sevindirdi. Bu yılın ilk 11 ayında ise Pamukkale'yi 1 milyon 906 bin kişi gezdi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'nin bu yıl için turizmcilerin hedefi olan 2 milyon ziyaretçi sayısına ulaşılmak üzere olduğu bildirildi. Aralık ayında yapılacak ziyaretlerle bu rakamın 2 milyonun üzerine çıkması da bekleniyor.

'HEDEF 3 MİLYON TURİST

DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, 11 ayda ulaşılan turist sayısının bölge için sevindirici olduğunu, hedeflenen 2 milyon turist rakamına ulaşılacağını söyleyerek, "Bu yılki ziyaretçi sayısını 2 milyon olarak revize etmiştik. Pamukkale'ye yerli ve yabancı çok fazla talep var. Özellikle Uzakdoğu ve Güney Amerika'dan ciddi sayıda misafir aldık. Çoğu bölgede Alman ve Rus turistler var ancak Pamukkale'ye Meksika, Brezilya, Malezya, Endonezya, Moğolistan ve Hindistan gibi uzak coğrafyalardan turistin gelmesi bizi sevindirdi. Gelecek yıl ümitlerimiz daha fazla oldu. Bu yılki rakamı aşarak 3 milyona ulaşmayı hedefliyoruz. Pamukkale, Müze ve Ören yerleri arasında, en çok ziyaret edilen bölge oldu. Bu yıl da birinciliği kazanacaktır" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-12-05 16:04:43



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