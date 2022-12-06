Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de kent merkezi ile Başkarcı Dağı'nda etkili olan siste ortaya güzel manzaralar çıktı.

Kent merkezi sabah saatlerinde sisle kaplanırken, 1750 metre rakımlı Başkarcı Dağı'na çıkanlar ise sis bulutuyla karşılaştı. Bölgeye yürüyerek ya da araçlarıyla gelenler, bu güzel manzarayı fotoğraflayıp, anın keyfini çıkardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-12-06 15:50:53



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