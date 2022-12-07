Denizlispor için kritik 3 hafta

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DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de sezon başından beri dibe demir atıp her geçen hafta küme düşmeye yaklaşan Altaş Denizlispor, devrenin kalan 3 maçını çıkış yakalama fırsatı olarak görüyor. Oynadığı 15 maçta aldığı 1 galibiyet ve topladığı 6 puanla kurtuluş hattının 8 puan gerisinde kalan Denizli, kalan 3 sınavda Altay, Adanaspor (D) ve Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Son çıktığı maçta Yılport Samsunspor'a deplasmanda 5-0 yenilmenin üzüntüsünü yaşayan Denizlispor, bu karşılaşmalardan da yenik ayrılırsa henüz ilk yarıda umutlarını büyük ölçüde azaltacak.

Cumartesi günü 7 maçtır yenilmeyerek son 5 maçta 4 galibiyet alan Altay'ı Ege derbisinde konuk edecek yeşil-siyahlı ekip, sahadan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-12-07 11:45:55



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