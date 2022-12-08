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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi

DHA

Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi


Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde bazı tarihi yapılar, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Tarihi yapıların etrafı çitle çevrilip, ziyarete kapatıldı. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, "Yaklaşık 2 milyon turistin ziyaret ettiği ören yerinde deformasyon var. Buralar kaybedilmemeli ve restorasyonu yapılarak gezi alanları oluşturulmalıdır" dedi.
Denizli'de turizmin göz bebeği Pamukkale'de bulunan Hierapolis Antik Kenti'nde, bazı tarihi yapıların yıkılma tehlikesi gündeme geldi. Tarihi alanın çeşitli bölgelerindeki duvarlar da bel vererek yıkılma riski oluşturdu. Yıkılma tehlikesi olan yapılar, çitle çevrilerek ziyarete kapatıldı. 2 bin yıllık geçmişi olan antik kentteki Hamam Bazilika da yıkılma tehlikesi bulunan tarihi yapılardan biri oldu. Ayrıca bölgede yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarının yavaş ilerlemesi ve İtalyan kazı ekibinin yılın belli dönemlerinde kısa süren çalışma periyodu turizmcinin de beklentisini karşılamadı.
'YAKLAŞIK 2 MİLYON TURİSTİN ZİYARET ETTİĞİ ÖREN YERİNDE DEFORMASYON VAR'
DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, ören yerinde 65 yıldır kazı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Daha önce restorasyonuna başlanan ancak yarıda bırakılan bazı tarihi yapılarda zamanla deformasyon oluştuğunu belirten Şen, "Hierapolis Antik Kenti 65 yıldır kazılıyor ve bu süre çok uzun bir süreç. Pamukkale, deprem bölgesi. Bazı tarihi yapılarda deformasyon oluştu. Buranın en önemli yerleri arasında da Hamam Bazilika bulunuyor. Bazilika yıllar önce restorasyon kapsamında iskeleler vasıtasıyla askıya alındı. Buradaki yıkılma riskine karşı ziyaretçilerin girmemesi için çevresi de güvenlik nedeniyle çevrilmiş durumda. Bu alanların hızlı bir şekilde restorasyonu yapılarak eski haline getirilmesi gerekiyor. Yaklaşık 2 milyon turistin ziyaret ettiği ören yerinde deformasyon var. Burada üniversitelerimizin kazı ve restorasyon çalışması yapması hızlı şekilde ilerlemesi için daha iyi olacaktır. Buralar kaybedilmemeli ve restorasyonu yapılarak gezi alanları oluşturulmalıdır" dedi.
İtalyan kazı ekibinin 1957 yılında kazı ve restorasyona başladığını kaydeden Şen, "Pamukkale Ören Yeri 1988 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı. Pamukkale, dünyadaki 35 tane hem doğal hem de kültürel açıdan aynı anda iki unsuru bulunduran bir yerdir. Bu sayede uzak ülkelerden ziyaretçi alıyoruz. 8 bin kilometre uzaktaki ülkelerden buraya kültür turizmi için geliyorlar. Ziyaretçiler bu alanlara girerek resim çektirmek istiyor. Buraların güvenlik unsurlarının iyileştirilerek tekrar ziyarete açılması Pamukkale ve Türkiye için önemlidir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-12-08 10:16:31

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