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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor'dan şirketleşmek için ikinci kongre

DHA

Denizlispor'dan şirketleşmek için ikinci kongre


DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de düşme hattından kurtulmaya çalışan Altaş Denizlispor, kulübün şirketleşmesi çalışmalarında ikinci aşamayı da tamamladı. Denizlispor'un şirketleşmek için olağanüstü genel kurul toplantısı, tüzüğünün 7'nci maddesi hükümleri doğrultusunda EGS Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlendi.
Kongrede tüzükte yer alan 6, 7 ve 8'inci madde, "Denizlispor Kulübü Derneği'nin kurucusu ve hakim ortağı olduğu, Denizlispor Sportif A.Ş. ünvanlı anonim şirketinin hisse yapı ve satış şartlarının değerlendirilmesi, aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak, genel kurul öncesi kuruluş işlemleri tamamlanmış olan Denizlispor Sportif A.Ş. ünvanlı anonim şirketine devredilmesi, şirket ile derneğin arasında mal varlığı devri sözleşmesi yapması için mevcut Denizlispor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi" oy çokluğuyla kabul edildi.
Denizlispor, şirketleşmek için geçen ay ilk kongreyi yapmıştı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2022-12-09 12:31:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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