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Merkezefendi potada Bursa deplasmanında

DHA

Merkezefendi potada Bursa deplasmanında


DENİZLİ, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 5 maçta 4 galibiyetle çıkışa geçen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Bursa'da Tofaş'a konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Lige 4'te 0'la başladıktan sonra toparlanan Denizli temsilcisinin 9 haftada 4 galibiyeti bulunuyor. Son 4 maçını kaybeden Tofaş da ligde Merkezefendi gibi 4 galibiyet aldı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ
2022-12-11 12:22:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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