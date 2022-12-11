Merkezefendi potada Bursa deplasmanında

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DENİZLİ, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 5 maçta 4 galibiyetle çıkışa geçen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Bursa'da Tofaş'a konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Lige 4'te 0'la başladıktan sonra toparlanan Denizli temsilcisinin 9 haftada 4 galibiyeti bulunuyor. Son 4 maçını kaybeden Tofaş da ligde Merkezefendi gibi 4 galibiyet aldı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ

2022-12-11 12:22:19



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