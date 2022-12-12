Denizlispor'un kahramanı Özer oldu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Altay'ı 2-1 yenerek kümede kalma yolunda camiasına umut veren Altaş Denizlispor'da Özer Özdemir, takımın kahramanı oldu. Takımın bankolarından olan 24 yaşındaki oyuncu, yeşil-siyahlılar 1-0 gerideyken önce 86'ncı dakikada beraberlik golünü kaydetti. Özer, bu kez 90'da sahneye çıkarak attığı golle Denizlispor'a hayat verdi. Maçın bitimiyle büyük sevinç yaşayan Denizlisporlu oyuncular ve teknik ekip, taraftarla birlikte Özer'i bağırlarına bastı. Denizlispor'a 2020-2021 sezonunda Süper Lig döneminde gelen 24 yaşındaki orta saha 3 sezondur yeşil-siyahlı formayı terletiyor. Bu sezon 9 maça çıkan Özer, ilk gollerini Altay'a karşı attı. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-12-12 11:28:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.