Merkezefendi deplasmanda yıkıldı

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DENİZLİ, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun flaş ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, son 2 deplasman maçını kaybederek Play-Off yarışında geriye düştü. Pınar Karşıyaka'ya dış sahada 92-76 yenildikten sonra dün de Bursa'da Tofaş'a 90-79 mağlup olan Denizli temsilcisi, 10 haftada 4 galibiyette kaldı.

Merkezefendi bu hafta pazar günü lig ve Euroleague'de lider durumda olan son şampiyon Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Tofaş önünde ribaundların belirleyici olduğunu belirten Antrenör Zafer Aktaş, "Maçtan önce bunu belirtmiştim ama o savaşı kazanamadık. Özellikle verdiğimiz hücum ribaundlarından sonra ikinci şans sayıları bizi yaraladı. Bu konuya eğilmemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-12-13 10:39:20



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